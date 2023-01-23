Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 39 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullananlar ile imalat ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de 41 şüpheliye yönelik, 50 ekipten oluşan 250 personelle özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Yozgat
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