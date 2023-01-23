Fatih Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşıyor.

Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.

M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi. Temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkânın satış yapmasını engelledi.

Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı. Eylül ayında ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.

Dükkana müşteri gelemsin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi.

Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı. Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikayetçi oldu.

Mülk sahibi M.Ş. ise, söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti.