İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, bir depo ile kamyonette yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.