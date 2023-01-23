Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'te polisin yaptığı aramada bir depo ve araçta, 3 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, bir depo ile kamyonette yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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