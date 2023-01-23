Minare Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi üzerinde bir fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen un yüklü tır, freni boşalınca hareket etmeye başladı.

Tırın, caddedeki meyve tezgahı, 5 araç ve taksi durağına çarparak durduğu kazada, caddede meyve satan Şirin Sayılgan ve taksi durağındaki 2 kişi son anda kurtuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Olay anında durakta olan taksici Sadık Yeşilışık, gazetecilere, taksi durağında arkadaşıyla otururken bir anda gürültü duyduklarını ve dışarı kaçtıklarını söyledi.

Yeşilışık, "Çıktıktan hemen sonra tır durağın duvarına çarptı. Durağımız zarar gördü. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi" dedi.

Meyve satan Şirin Sayılgan da "Tezgahı düzenlerken ses geldi. Tırın tezgaha geldiğini görünce kaçtım. Son anda kurtuldum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri kazanın ardından bölgede inceleme yaptı.