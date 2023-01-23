Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 18 tutuklama
Şanlıurfa’da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri 15- 21 Ocak tarihleri arasında 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 89 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 71 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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