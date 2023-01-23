Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da yılın ilk üç haftasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarda 613 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 315 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1-21 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 bin 916 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 613 kilo 250 gram uyuşturucu, 7 otomatik tabanca, 4 tabanca, 59 tabanca mermisi, 1 tüfek ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 3 bin 916 zanlıdan 315'i tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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