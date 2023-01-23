Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 39 kişi tutuklandı
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 377 zanlıdan 39'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 377 zanlıdan 39'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 16 bin 406 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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