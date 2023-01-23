İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 377 zanlıdan 39'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 16 bin 406 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.