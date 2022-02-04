Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yozgat-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Son Dakika Trafik Kazası Yozgat
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