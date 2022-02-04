Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle öne çıkan Kapadokya bölgesini ocak ayında 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 26 876 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 26 bin 575, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 15 bin 821 yerli ve yabancı turist gezdi.