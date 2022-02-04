İzmir'in Çeşme ilçesinde oğlu ve geliniyle yaşayan 96 yaşındaki Sabriye Kabasakal geçen hafta baş dönmesi sonrası baygınlık geçirerek düştü.

Kafasında şişlik oluşan yaşlı kadının hastanedeki tedavisi sırasında yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Tüm aşılarını olan ve anemi dışında kronik hastalığı bulunmayan kadın, evindeki 7 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"Ben aşılarımı oldum. Lütfen siz de aşılarınızı olun"

Yapılan son testi negatif çıkan Kabasakal, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Ben aşılarımı oldum. Lütfen siz de aşılarınızı olun" dedi.

Yaşlı kadının gelini Zehra Kabasakal, ailece yakalandıkları COVID-19'u aşılarının tam olmasıyla hafif belirtilerle atlattıklarını, annesinin de hastalık sürecinde halsizlik ve baş dönmesinin dışında bir şikayeti olmadığını söyledi.