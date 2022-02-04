Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da turisti darp eden parfüm satıcıları gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstiklal Caddesi'nde bir turisti darp eden 3 parfüm satıcısı gözaltına alındı.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda parfüm satıcıları bir turisti darp ederek, başında parfüm şişesi kırmıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen emniyet ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti.
M.Ş., F.P. ve I.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Turistlerin şikayetçi olması üzerine 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kavga
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