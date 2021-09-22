Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında alkollü olduğu öğrenilen Melih Ç., yoldan geçen otomobillere yerden bulduğu taşları attı.

Atılan taşlar nedeniyle iki otomobilin camları kırıldı, iki otomobilin de kaportalarında zarar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerini yol kenarına park eden sürücüler, Melih Ç.'yi yakalayarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Otomobilinin camı kırılan Alper Türk, yolda ilerlerken birden aracın camının kırıldığını ve içeriye taş girdiğini belirterek, "Yoldaki bir kişinin gelen gidene taş attığını gördük. Yakalayıp, derdinin ne olduğunu sorduk. Evi, arabası, parası yokmuş, hiçbir şeyi yokmuş. Bu nedenle yapmış. Taş arka cama gelse 1 yaşındaki bebek zarar görebilirdi" diye konuştu.