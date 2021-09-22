Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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