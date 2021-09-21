Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 23:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker'e dava
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, sosyal medyada
Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gitmesiyle ilgili iddialarda bulunmuştu.
Bu iddialar üzerine Yıldırım, suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede ilgili mercilerden alınan verilere göre Erkam Yıldırım'ın, Sedat Peker'in belirttiği tarihte Venezuela'ya gitmediğinin tespit edildiğine değinildi.
"Peker'in beyanlarının, müştekiyi tahkir edici mahiyette olduğu, bu beyanların hiçbir veriyedayanmadığı belirlenmiştir" denildi.
"İftira" ve "hakaret" suçlamalarıyla Sedat Peker hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 47'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Son Haberler
- 23:53
- 23:47
- 23:44
- 23:43
- 23:31
Sıradaki Haber
Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz