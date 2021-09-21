Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çukurda mahsur kalan eşek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Konaktur Mahallesi Büyükşehir Katı Atık Tesisleri mevkisinde, boynuna atık malzemelerin dolanmasıyla bir çukurda mahsur kalan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla eşeği atık malzemelerden ve çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.
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