Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 160 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 160 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Anadolu mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 160 bin makaron ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Etiketler: Kaçakçılık
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