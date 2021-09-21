Dava konusu olan düğün 2 yıl önce Kayseri'de yapıldı.

Dünyaevine giren avukat Ali Kızılay, çekimlerin salon yönetimine ait olacağı konusunda anlaştı. Düğünden bir ay sonra görüntüleri almak için salona gitti. Ancak gördükleri karşısında şoke oldu.

Görüntüler hatalı çıktı

İddiasına göre kameraman düğünde oynayınca görüntülerin tamamı hareketli ve hatalı kaydedilmişti.

"Ciddi salınımların ortaya çıktığını gördük"

Olayı anlatan avukat Ali Kızılay, "Düğün videosunu çeken kişinin bizimle birlikte oynamasından kaynaklı ciddi salınımların ortaya çıktığını, görüntü bozukluklarının mevcut olduğunu gördük. Düzeltilemeyecek sıkıntılar olduğunu, bu haliyle teslim almamız gerektiğini, kendilerinin bir kusuru olmadığını bize ilettiler" dedi.

Mahkeme tazminat verilmesine hükmetti



Kızılay çifti, mahkemeye başvurdu. Düğün anlarına ait görüntülerdeki hatalar nedeniyle çekim için anlaşılan iş yerine dava açtı. Mahkeme telafisi olmayan anılar barındırdığı ve tekrarı olmayacağı için düğün masraflarının yarısı kadar tazminat verilmesine hükmetti.

Dava, düğün videolarının hatalı tesliminde vatandaşların yasal hakını kullanabileceğini de ortaya koydu.

"Emsal karar verildi"

Ali Kızılay, "Mahkemeler nezdinde özelikle bu tür ayıplı ifalar ile ilgili olarak artık emsal kararlar bizim davamızda da verildiği gibi emsal kararlar verilmektedir. Mağduriyetleri bu şekilde bir nebze olsun giderilmektedir" açıklamasını yaptı.