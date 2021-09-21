Afganistan uyruklu 2 yaşındaki Ali Ahmedi, Denizli Merkezefendi Mahallesi'nde oturdukları evin balkonundan düştü.

12 metre yükseklikten beton zemine çakılan çocuğun yardımına önce çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi.

Esnaf kalp masajı yaptı

Bu sırada küçük çocuğun nabzının atmadığını fark eden esnaf Altürk Çurku, kalp masajı yaptı.

"Kalp masajından sonra hayata tutundu"

Çocuğa kalp masajı yapan Çurku, "Çocuk şoka girdi, sonrasında nabız tekledi. Nabzı hiç alamadık. Küçük bir kalp masajı yaptık. Kalp masajından sonra derin bir nefes alarak hayata tutundu. Allah'a şükürler olsun. Ambulans gelene kadar başından ayrılmadık" dedi.

Kalp masajıyla hayata dönen küçük Ali, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.