Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da 5 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı binadan zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binanın çatısından düştüğü tahmin edilen kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.
İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan Makbule Cansız, binanın arka cephesindeki zemine düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Durumu ağır olan Cansız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Makbule Cansız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cansız’ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu hayatını kaybettiği yapılan soruşturma sonucu netlik kazanacak.
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