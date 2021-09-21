Kırşehir Valiliği kent genelindeki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceğinin beklendiği belirtildi. Yağışların karla karşık yağmur şeklinde görülebileceği ifade edildi.

Vatandaşlarda su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.