Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Kırşehir Valiliği soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Kentte çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi.
Kırşehir Valiliği kent genelindeki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceğinin beklendiği belirtildi. Yağışların karla karşık yağmur şeklinde görülebileceği ifade edildi.
Vatandaşlarda su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
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