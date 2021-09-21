Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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