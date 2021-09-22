Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü alzaymır hastalığına dikkat çekmek için ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, alzaymır hastalığı için toplumsal farkındalığı artırma, tedavi-bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Dünya Alzaymır Günü" olarak kabul edilen 21 Eylül'de mor renkle aydınlatıldı.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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