Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına operasyon
[Fotograf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen gelin ve kaynana gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Polis, şüphelendiği iki kadının valizinde yaptığı aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Nevruz G. ile kayınvalidesi Çilem G. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nevruz G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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