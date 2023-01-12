Selim Serdaroğlu, 2018 yılında Eskişehir'deki özel bir engelli bakım merkezine yatırıldı.

Babası ve kardeşleri en son ziyaretlerine gittiklerinde Selim Serdaroğlunu tekerlikli sandalyede gördü.

Görevliler yataktan düştüğünü söyledi. Ancak cevabı yeterli bulmayan Serdaroğlu ailesi hastaneye başvurdu.

Yürüyemez hale geldi

2018 yılında kaydedilen görüntülerde 48 yaşındaki zihinsel engelli Selim Serdaroğlu'nun görevlilerce taşındığı görülüyor. İddialara göre, görevlilerin banyoda darp ettiği Serdaroğlu yürüyemez hale geldi.

Muayene için doktora gittiklerinde ayakta kırık tespit edildiğini aktaran baba Ömer Serdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Doktor muayene ediyor ve film çekiyor kalçadan. 'Ayağı kırık' diyor ve '10 günlük bir kırıktır' olduğunu söyledi. Çocuklarımdan bir tanesi 'hocam düşmüş mü bu nasıl kırılmış böyle?' ifadesini kullandığında bu düşmeyle 'eli kırılır yada ayağa kırılır, kalça kırılmaz' ifadesini kullanmışlar. 'Peki darp mı?' demişler 'Yani' demiş doktor."

Olayın ardından Selim Serdaroğlu'nun yüzde 78 engelli durumunun yüzde 90'a çıktığı belirlendi. Tedavisi 2020 yılına kadar sürdü. Selim Serdaroğlu yaşam savaşını kaybetti.

Oğlunun vefatının, 2018 yılında bakım merkezinde bulunduğu sırada darp edilmesine bağlı olarak gerçekleştiğini öne süren Serdaroğlu, konuyu yargıya taşıdı.

Ömer Serdaroğlu, "Biz bu olaydan sonra başkalarının da canının yanmasını istemediğimiz için bu işi adli vaka yaptık, dava açtık ve bunun peşindeyiz." dedi.

Merkez yüzde 65 kusurlu sayıldı

Bilirkişi raporuna göre, Eskişehir'deki özel engelli bakım merkezi yüzde 65 kusurlu sayıldı. Avukat Özgecan Sırma da konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Hayatını etkileyecek düzeyde bir yalanlama olması, uzun süre tedavi edilmemesi, zihinsel engellinin yüzde 78'den yüzde 90'na varması gibi sonuçlarla ölüme varan bir yaralama olduğunu düşünüyoruz. Ağır ihmal söz konusu. Yani hem suçu işleyen var hem de göz yumanlar var. Kusur anlamında da rapor alındı dosyada. Yüzde 65'e varan kusur tespit edildi. Kurum sahibinde ve yetkili müdürde yine yüzde 35 şeklinde. Dolayısıyla biz çok ciddi bir ihmal görüyoruz."

Bu iddiaların ardından Özel Bakım Merkezine ulaştık. Ancak bir yanıt alamadık.

Baba Ömer Serdaroğlu, başkalarının da canının yanmaması için oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu özel engelli bakım merkezinin kapatılmasını talep ediyor.

Haber: Melis Coşan İslamoğlu

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu