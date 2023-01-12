Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaza büründü
[Fotograf: AA]
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yoğun yağış sonrası kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Rize'de hafta başından itibaren aralıklarla etkili olan karın ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaza büründü.
Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 40, Pokut'ta 109 ve Huser'de 128 santimetreye ulaştı.
Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 72, Çağrankaya'da 82, Ovit Dağı'nda 75 santimetre ölçüldü.
Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, bu hafta içi yeni kar yağışı beklenmiyor.
Etiketler: Rize Kar Yağışı
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