Rize'de hafta başından itibaren aralıklarla etkili olan karın ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaza büründü.

Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 40, Pokut'ta 109 ve Huser'de 128 santimetreye ulaştı.

Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 72, Çağrankaya'da 82, Ovit Dağı'nda 75 santimetre ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, bu hafta içi yeni kar yağışı beklenmiyor.