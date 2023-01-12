Duaçınarı Mahallesi'ndeki bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.