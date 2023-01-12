Kepez ilçesindeki Hürriyet Taksi Durağı'nda çalışan Mesut Dertli, gece saatlerinde Şafak Mahallesi'nden Hüseyin Ş'yi müşteri olarak aracına aldı.

Şüpheli, taksiciden kendisini aracının bulunduğu Fabrikalar Mahallesi'ne götürmesini istedi.

Adrese geldiklerinde Hüseyin Ş. çantasından çıkardığı parke taşıyla Dertli'nin başına birkaç kez vurduktan sonra ağzını kapatıp boğazını sıkarak boğmaya çalıştı.

Taksicinin karşı koyması üzerine araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Dertli, arkasından koştuğu saldırganı yakalayamadı.

Ağır yaralanan Dertli'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dertli'nin kafatasında çatlak, parmağında kırık ve kulağında da zedelenme olduğu belirlendi. Ameliyat edilen taksici, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Hüseyin Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Bu arada, yaşananlar taksideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Çok şükür Allah beni çocuklarıma bağışladı"

Saldırıya uğrayan taksi şoförü Mesut Dertli, yaşadıklarını anlattı.

Hüseyin Ş'nin, adrese gittiklerinde "Bu araç benim, sağa yanaşır mısın?" dediğini aktaran Dertli, "Beni ıssız yere götürdü, bir anda parke taşıyla saldırdı ne olduğunu anlamadım. 2-3 darbeden sonra anlayabildim. Saldırının şokuyla kaç defa vurdu sayamadım." dedi.

Olayın ilk şokunu atlatınca kendisi korumaya çalıştığını belirten Dertli, emniyet kemerini çözdükten sonra saldırgandan kurtulabildiğini dile getirdi.

Psikolojik olarak kötü durumda olduğunu ifade eden Dertli, "Bir parmağım ve şahsın elini ısırdığım için 2 dişim kırıldı. Çok şükür Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çantasında bıçak ve eldiven de varmış. Bıçakla beni öldürebilirdi." diye konuştu.

Dertli, meslektaşlarının da benzer saldırılara uğradığına dikkati çekerek, taksicilerin sıkıntı ve önerilerine kulak verilmesini istedi.