Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da katlı otoparkta yangın: 3 araç kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]
Bursa’da 7 katlı otoparkın 6'ncı katında bulunan bir araç alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Merkez Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi üzerinde bulunan 7 katlı otoparkın 6'ncı katında park halindeki bir araç alev aldı.
Otopark görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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