Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısının yağmurlu; Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

3 il için "turuncu" uyarı

Antalya, Isparta ve Burdur'da görülecek sağanağın kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-120 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.