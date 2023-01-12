Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Engin Çınar idaresindeki otomobil, Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki tırın demir yüklü dorsesine çarptı.
Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Çınar, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkartılan Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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