Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüje vurup caddenin karşı yönüne geçerek bir İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı.

Kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir süre aksayan trafik araçların çekilmesi sonrası normale döndü.