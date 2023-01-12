Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde seyreden Sezgin K. idaresindeki servis minibüsü, Ensar A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak bir apartmanın bahçesine düştü. Servis minibüsü ise park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Otomobilde bulunan İbrahim Ethem A. ile Mert Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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