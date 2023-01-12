Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Alim Karatoyuk'un kullandığı motosiklet, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Alim Karatoyuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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