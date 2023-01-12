Mustafa Alim Karatoyuk'un kullandığı motosiklet, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Alim Karatoyuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.