Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
İçinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde çarpıştı.
İlk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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