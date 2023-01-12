Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sedat Öner idaresindeki kamyonet, Dinar-Çay kara yolunun Karabedir köyü yakınlarında Bekir Akkurt'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki Aynur Akkurt yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü ile araçtaki Naim Öner yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.
Bekir ile Aynur Akkurt'un cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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