Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 03:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafo binasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki trafo binasına kontrol için giren görevliler, bir kişinin içeride hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemede elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Okan S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Okan S.'nin cansız bedeni otopsi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Bursa
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