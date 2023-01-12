Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kuyumcudan 5 bin lira değerinde gümüş çalındı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 5 bin lira değerindeki gümüşü çaldı.
Atilla Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar demir kepengi açmaya çalıştı.
Kepengin kilitli olduğunu fark eden bu kişiler, camı kırarak vitrindeki bir miktar gümüşü alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin incelemesinde, kuyumcudan yaklaşık 5 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyası çalındığı belirlendi.
Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Kuyumculuk
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