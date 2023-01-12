Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatalca'da çiftlik yangını
[Fotograf: AA]
İstanbul Çatalca'da bir çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Nakkaş Mahallesi Harmanlıklar Caddesi'ndeki bir çiftliğin talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangında çiftlikte bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 büyükbaş hayvan kesildi, 8 büyükbaş hayvan da kurtarıldı. Samanlık bölümündeki kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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