Nakkaş Mahallesi Harmanlıklar Caddesi'ndeki bir çiftliğin talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek samanlığa sıçrayan yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangında çiftlikte bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 büyükbaş hayvan kesildi, 8 büyükbaş hayvan da kurtarıldı. Samanlık bölümündeki kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.