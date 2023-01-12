Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da emniyet şeridinde feci kaza
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyreden tırın sürücüsü M.B, Bursa Çevre Otoyolu Kestel Kavşağı yakınında mola vermek için emniyet şeridine yanaştı.
Sürücünün park etmesinden yaklaşık 20 dakika sonra aynı yöne giden M.V.Y'nin kullandığı otomobil, tıra arkasından çarptı. Tamamı tırın altına giren otomobilin üst bölümü ezildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.V.Y'nin cansız bedeninin araçta sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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