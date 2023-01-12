Ciğer kebabı, Diyarbakırlıların ve kenti ziyaret eden turistlerin vazgeçilmezleri arasında. Tescilli lezzetten 2022 yılında 2 bin ton tüketildi.

Diyarbakır ciğerinin lezzet sırrı günlük taze kuzu ciğerinin tercih edilmesi. Baharatla harmanlanan ciğerler mangalda pişiriliyor ve günlük bu kebaptan yaklaşık 6 ton ciğer tüketiliyor.

Ciğer kebabı için yurt dışından gelen misafirler de oluyor. Kentte 300'den fazla ciğerci var. Bu restoranlarda 5 bin kişi çalışıyor.

Kamera: Erkan Günay