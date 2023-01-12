Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 2022'de günde 6 ton ciğer tüketildi
Diyarbakır'da erken saatlerde başlayan ciğercilerin yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor. Kentte 2022 yılında günde 6 ton ciğer tüketildi.
Ciğer kebabı, Diyarbakırlıların ve kenti ziyaret eden turistlerin vazgeçilmezleri arasında. Tescilli lezzetten 2022 yılında 2 bin ton tüketildi.
Diyarbakır ciğerinin lezzet sırrı günlük taze kuzu ciğerinin tercih edilmesi. Baharatla harmanlanan ciğerler mangalda pişiriliyor ve günlük bu kebaptan yaklaşık 6 ton ciğer tüketiliyor.
Ciğer kebabı için yurt dışından gelen misafirler de oluyor. Kentte 300'den fazla ciğerci var. Bu restoranlarda 5 bin kişi çalışıyor.
Kamera: Erkan Günay
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 11:33
- 11:27
- 11:23
- 11:20
- 11:21
Sıradaki Haber
Hasta köpeği için el arabası tasarladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz