Türkiye
Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı19 Aralık 2019 Perşembe 11:44 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 11:46
Aksaray'da yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'den İstanbul'a giden Vedat Kayacı yönetimindeki yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 20. kilometresinde, park halindeki Erhan Taşan idaresindeki tıra çarptı.
Kazada, sürücü Kayacı ile otobüsteki yolculardan Ahmet Kızıl, Döndü Yıldız ve İbrahim Halil Alptekin yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü trafik Kazası