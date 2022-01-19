Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da kavşağa hızlı giren mandalina yüklü tırın dorsesinden yola saçılan kasalarca mandalina trafiğin aksamasına neden oldu.
Mersin'den İzmir'e giden Abdülkadir Başbuğa idaresindeki tır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağına hızlı girdi. Buzlanmanın da etkisiyle dengesi bozulan dorsede plastik kasalardaki mandalinalar yola saçıldı.
Sürücü Başbuğa, tırı yaklaşık 100 metre ilerde durdurdu.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, trafiği aksatan plastik kasalar ile mandalinaların başka kazalara sebep olmaması için önlem aldı.
Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mandalinaları yoldan temizledi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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