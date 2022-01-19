Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hasta bebek ambulans helikopter ile kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulansta mahsur kalan hasta bebek, helikopterle getirildiği hastanede tedaviye alındı.
Kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ambulansta mahsur kalan 27 günlük hasta bebek, Adana'dan havalanan ambulans helikopter ile kurtarıldı.
Otobana inen helikoptere alınan bebek, tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları "Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.
Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin’den sevk edilen hasta için Nurdağı’nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. SİZLERE NE KADAR SAYGI DUYULSA AZDIR. pic.twitter.com/uBMqCUrBeO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2022
Etiketler: Adana Ambulans Hava Durumu Kar Yağışı Mersin Osmaniye
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