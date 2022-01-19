Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin’den sevk edilen hasta için Nurdağı’nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. SİZLERE NE KADAR SAYGI DUYULSA AZDIR. pic.twitter.com/uBMqCUrBeO