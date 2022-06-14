İstanbul istikametine seyreden Recep Kabasakal idaresindeki tırın dorsesindeki demir profil, Karadere mevkisinde yola düştü. Bunun üzerine ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri, demirin kaldırılması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olay yerine iş makinelerinin daha hızlı sevk edilmesi amacıyla karayolunun Ankara istikameti de bir süre ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerce demir profilin kaldırılmasının ardından D-100 kara yolun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.