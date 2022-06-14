Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin amacı Avrupa'ya ulaşmaktı. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtikleri anda kurşunların hedefi oldular.

Göçmen Mılat Gholami, "Dur uyarısında bulunmadan yunan askeri havaya ateş etti. Sonra arkadaşımızın üzerine ateş etti. Arkadaşımız vurulunca çok feryat etti. Feryatlar arasında bizi karakola götürdüler. Karakolda defalarca doktor istedik ama getirmediler. Minibüse bindirip tekrar nehir kenarına getirdiler. Nehirden türkiye tarafına ittiler bizi. Türk askeri bize ambulans çağırdı" dedi.

"Yaralı halde bizi beklettiler"

Fahım Sayyedı ise, "Arkadaşımız kalçasından vuruldu. 15 dakika yaralı şekilde bizi beklettiler. Bizi karakola götürdüler. Doktor gelmesini istedik. Ama gelmedi doktor. Türkiye tarafına bizi tekrar bıraktılar" diye konuştu.

Türk güvenlik güçleri Edirne Uzunköprü'ye bağlı Alibey köyünde yaralı olduğunu fark ettikleri düzensiz göçmen için ambulans çağırdı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan düzensiz göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

