Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 19 turist yaralandı.
Salih T. yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü, Kızılcadağ mevkisinde bariyerlere çarptı, ardından yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, turistlerden biri hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı.
Çoğunluğu Kazakistan uyruklu yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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