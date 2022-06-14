Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da 347 parça tarihi eser ele geçirildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 347 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir kişide tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Zanlıya ait evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 heykel, 1 mühür, 3 ok ucu, 4 yüzük ile 47 çeşitli şekillerde obje ve 291 sikke olmak üzere 347 parça eser bulundu.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi.
Zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Amasya Tarihi Eser
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