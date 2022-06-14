Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası, Germencik ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 14 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 452 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 48 fişek, 4 şarjör ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma da sürüyor.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 27 kişi için de adli işlem başlatıldı.