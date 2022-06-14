İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.A. ve H.T'nin yüklü miktarda hazırladığı karışımlı akaryakıtı piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlenen ekipler, 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.