Karaman-Konya kara yolunda, Merve Cingöz'ün yönetimindeki hafif ticari araç, yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E.B., Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 7 yaşındaki E.B.'nin de hayati tehlikesi bulunuyor.

E.B.'nin tedavi için Konya'ya götürüldüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.