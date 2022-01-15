Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Karaman'da yola çıkan köpeğin sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karaman-Konya kara yolunda, Merve Cingöz'ün yönetimindeki hafif ticari araç, yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E.B., Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 7 yaşındaki E.B.'nin de hayati tehlikesi bulunuyor.
E.B.'nin tedavi için Konya'ya götürüldüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: Karaman Konya Köpek Trafik Trafik Kazası
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